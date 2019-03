Ex-verslaafde betrapt met 6 gram speed: “Moeilijk moment na relatiebreuk” Jef Van Nooten

22 maart 2019

13u26 0 Geel De politie in Geel zette op 20 september 2018 de auto van Francis B. (52) uit Geel aan de kant voor niet-verzekerd rijden. Tijdens de controle die daarop volgde, probeerde de man 6 gram speed weg te moffelen, maar de agenten hadden het gezien. De man riskeert een celstraf van 6 maanden voor drugsbezit.

“Mijn cliënt is 20 jaar lang verslaafd geweest aan drugs, maar sinds een paar jaar is hij volledig clean. Ook op het moment van de controle had hij geen drugs gebruikt, hij had het alleen in zijn bezit”, vertelt de advocaat van B.

Waarom hij de drugs dan had gekocht? “Ik had even een moeilijk moment omdat mijn partner me enkele dagen voordien had laten staan voor een andere man”, vertelde B. aan de rechter.

Vonnis op 26 april.