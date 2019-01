Euro Gijbels gaat leveren bij kleine supermarkten Wouter Demuynck

22 januari 2019

18u13 0 Geel Groente- en fruitgroothandel Euro Gijbels start op 3 februari met groepsleveringen voor kleine supermarkten. Het nieuwe platform, dat omgedoopt werd tot Superversmarkt, zorgt voor een verser en uitgebreider assortiment bij de buurtwinkel.

Het nieuwe platform is er vooral gekomen op vraag van de kleine supermarkten zelf. “Er waren voor hen toch wel wat transportproblemen, terwijl wij 30 vrachtwagens hebben die alle dagen overal in België voor de openingstijd van de winkels komen”, vertelt Danny Van Den Bergh van Euro Gijbels. “We zijn dan op zoek gegaan naar partners die mee in het verhaal wilden stappen. Zo kunnen we alles groeperen, terwijl de supermarkten vroeger pakweg vijf verschillende vrachtwagens van vijf verschillende leveranciers over de vloer kregen. De klant kan nu korter op de bal spelen.”

De partners die meedoen zijn Verbiest Vishandel, De Jager, Best Kip, Jean Gotta, Natu Fine Foods en Euro Gijbels zelf voor hun bloemen, sushi, groenten en fruit. De supermarkt kan bestellingen plaatsen bij de producenten, die de producten ‘s avonds bij Euro Gijbels leveren. Euro Gijbels zorgt er dan voor dat de producten vóór openingstijd bij de supermarkten geleverd worden. “We starten klein, maar het kan zeker nog uitgebreid worden. Het platform wordt in elk geval heel positief ontvangen.”

Op 3 februari is de officiële lancering van Superversmarkt bij Euro Gijbels, samen met de andere producenten. Ook de 70ste verjaardag van het bedrijf wordt die dag uitgebreid gevierd.