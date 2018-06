Erfwinkel verkoopt zelfgekweekte producten 02 juni 2018

Sinds begin dit jaar heeft natuurvereniging KEMP vzw zijn intrek genomen op hoeve Klaverveld aan Platbos. Helemaal achteraan de boerderij opende de vereniging gisteren een klein winkeltje. De producten die de vereniging zelf kweekt zullen elke vrijdagnamiddag van 14 tot 18 uur te koop zijn in de nieuwe erfwinkel. Pronkstuk van de winkel is het Kempenlam, het zelfgekweekte lamsvlees dat door VLAM erkend werd als streekproduct. Het wordt diepgevroren aangeboden in verschillende porties: schouder, worstjes, lamsboutsnede, koteletten en de Kempburgers. Je kan ook vooraf je bestelling doorgeven via info@kempvzw.be en komen afhalen. Naast vlees zijn ook wolproducten, gelooide vachten, sokken en breigaren van eigen wol te koop in de winkel. (WDH)