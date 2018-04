Erfgoeddag: Bakkerij- en Lampenmuseum 17 april 2018

Tijdens de Erfgoeddag op zondag 22 april openen het Bakkerij- en het Lampenmuseum van 10 tot 18 uur de deuren. In het Lampenmuseum, Heimerik 19, staat de vraag 'Voedsel of licht?' centraal. Ooit was dit een keuze die arme mensen moesten maken. Het Lampenmuseum toont ook een uitgebreide collectie aan vetlampen, olielampen en kandelaars.





Het Bakkerijmuseum, Worfthoeven 5, houdt op zaterdag 21 en zondag 22 april een feestelijk heropeningsweekend. Op zaterdag zet het museum de mooie traditie van de schuttersgilden in de verf (inschrijven vanaf 12 uur). Ook jij kunt een poging wagen op de liggende wip en de mini-staande wip. Op zondag zijn er gidsbeurten, eet- en drankkraampjes, een bijeenkomst van oude tractoren en demo's van oude ambachten op en rond de site van het Bakkerijmuseum en de Molen van 't Veld. Alles doorlopend van 10 tot 18 uur. (WDH)