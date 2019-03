En plots loopt er een alpaca op de speelplaats: leerlingen Dierenzorg laten jongeren kennismaken met studierichting Kristof Baelus

13 maart 2019

15u38 0 Geel Met het evenement ‘Geestig Beestig’ willen de studenten uit het zevende jaar Dierenzorg uit het Sint Jozef Geel hun richting openstellen en promoten voor het publiek. De leerlingen gingen zelf aan de slag om het evenement op poten te zetten.

De leerlingen organiseerden een leuke namiddag met onder andere wandelingen met een alpaca en een rondleiding doorheen hun dierenwereld. Ook waren er voor de allerkleinsten een kinderdisco en een ballenbad.

“Wij willen vandaag onze richting en we werking van de school tonen”, zegt Dante Dyserynck (19). “In het derde jaar kan je kiezen voor de richting dierenzorg, daarna kan je je nog specialiseren. Het is een leuke richting met veel mogelijkheden en de keuze tot verder studeren of aan de slag gaan na het zevende jaar.”

Vogelspin

Enkele bezoekers waagden zich aan het aanraken van een gekko, of namen een gevreesde vogelspin in de hand. Geestig Beestig kon rekenen op veel interesse van kinderen en ouders.

“Ik ben nu een wandeling met een alpaca aan het maken, dat is een speciale ervaring”, zegt Rik Brys (8). “Ik vind dieren zeer interessant, het is leuk dat we ze vandaag mogen aanraken en er iets over bijleren.”