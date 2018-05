Elke zondag ontbijtbuffet op materniteit ZIEKENHUIS LEGT KERSVERSE MAMA'S EXTRA IN DE WATTEN WOUTER DEMUYNCK

14 mei 2018

02u28 0 Geel De materniteit van het Sint-Dimpna Ziekenhuis biedt voortaan de kersverse mama's en hun partner elke zondag een ontbijtbuffet aan. Gisteren, op Moederdag, werden de moeders extra verwend met een glaasje cava en koffiekoeken. "We willen de gezinnen zich hier thuis laten voelen."

Het ontbijtbuffet werd vorig weekend al een eerste keer met succes uitgeprobeerd, maar voor Moederdag gisteren mocht het nog net ietsje meer zijn. "Ons ontbijtbuffet is sowieso al erg uitgebreid. Op de gang van de afdeling materniteit staat een lange tafel met daarop cornflakes, croissants, brood, pistolets, kazen, toespijs, fruit, koffie, thee, chocomelk, ... Op speciale zondagen zoals Moederdag doen we er nog een schepje bovenop met een glaasje cava en koffiekoeken. De mama's en papa's kunnen het rustig opeten op hun kamer", vertelt An Segers, hoofdverpleegkundige van de afdeling.





Lovende reacties

De afdeling organiseerde eerder al een ontbijtbuffet op Moederdag. Nu wordt de aftrap gegeven voor een wekelijks ontbijtbuffet op zondag. "De kans dat je hier net op Moederdag zit, is nogal klein", vervolgt Segers. "We willen jonge gezinnen dat beetje extra op zondag aanbieden zodat ze zich hier thuis voelen en een zondag kunnen beleven zoals het hoort. Tegenwoordig gaan jonge gezinnen op zondag vaak naar de bakker."





De reacties van de gezinnen zijn alvast lovend. "Iedereen vindt het aangenaam. De moeders zijn erg dankbaar, vooral omdat ook de partner erbij betrokken wordt. Ze kunnen de tijd nemen om toch samen te ontbijten in die geruste omgeving, waarbij ze zelf voor niets moeten zorgen."





Luxesuites

Met het ontbijtbuffet is het ziekenhuis niet aan haar proefstuk toe. Sinds een tweetal jaar biedt het ziekenhuis ook enkele luxesuites aan de kersverse moeders aan om ze extra te verwennen. De suites bevatten behalve een keuken, badkamer en een ruime babybox ook een tweepersoonsbed zodat de partner er kan overnachten. "Zo kunnen we onze patiënten nog net iets meer comfort aanbieden. We willen zoveel mogelijk een hotelservice aanbieden. De moeders die hier verblijven, zijn normaal gezien niet ziek."





Ulrike De Ceuster (25) en Dieter Veris (26) uit Zammel genoten alvast met volle teugen van het ontbijtbuffet. Ulrike beviel op 11 mei van haar eerste kindje Sooi. "Het was een heel leuk extraatje. Het aanbod was erg groot, maar ik heb toch van alles eens geproefd", vertelt Ulrike. "Ik vind dat we dat wel verdienen na zo'n bevalling. Dat mijn echtgenoot erbij kon zijn, was ook heel leuk. Als Dieter op zondag niet moet werken, dan trekken we op zondag naar de bakker voor een uitgebreid ontbijt."