E313 ruim vier uur versperd door ongeval met twee vrachtwagens Jef Van Nooten

23 februari 2019

De E313 richting Antwerpen is zaterdag ruim vier uur lang afgesloten geweest voor het verkeer. Aanleiding was een zwaar verkeersongeval dat zaterdagochtend gebeurde vlak voor het op- en afrittencomplex Geel-Oost.

Door werkzaamheden was het complex afgesloten en moest het verkeer op de snelweg over één rijstrook passeren. Dat veroorzaakte een file op de snelweg. De bestuurder van een vrachtwagen met Roemeense nummerplaat merkte de file niet of te laat, en reed met volle snelheid in op de stilstaande vrachtwagen voor hem. De cabine van de Roemeense trucker boorde zich in de oplegger die geladen was met wc-papier. De vrachtwagenchauffeur zat gekneld in zijn voertuig. De hulpdiensten hadden maar liefst drie uur nodig om de man uit zijn benarde situatie te bevrijden. Er moesten zelfs slijpschijven gebruikt worden om hem er veilig uit te krijgen. Pas nadien konden de takelwerken starten.

Het duurde tot na 14 uur voordat de snelweg weer kon worden vrij gegeven. Tot dan moest het verkeer in Ham de snelweg verlaten om via secundaire wegen tot aan de oprit Geel-West te rijden. Dat leidde ook op die secundaire wegen tot files.