E313 afgesloten in Geel-Oost door ongeval met twee vrachtwagens Jef Van Nooten

23 februari 2019

Door een ongeval met twee vrachtwagens is de E313 richting Antwerpen volledig versperd ter hoogte van het op- en afrittencomplex Geel-Oost. Door wegenwerken een eindje verderop stond er een file op de snelweg. De bestuurder van een vrachtwagen met Roemeense nummerplaat merkte de file niet of te laat, en reed met volle snelheid in op de stilstaande vrachtwagen voor hem. De bestuurder zat gekneld in zijn voertuig. Om de hulpdiensten veilig te laten werken, werd de snelweg volledig afgesloten. Het verkeer richting Antwerpen met de snelweg verlaten in Ham en dan via secundaire wegen tot aan de oprit Geel-West rijden. De oprit Geel-Oost is afgesloten door werken.