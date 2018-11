Dylan L. (20) riskeert nog eens 15 maanden extra Al tweede rechtszaak sinds veroordeling van 7 jaar voor poging doodslag Jef Van Nooten en Birger Vandael

22 november 2018

14u40 0 Geel De 20-jarige Dylan L. uit Geel is nog maar eens voor de rechtbank moeten verschijnen. Dit keer riskeert hij 15 maanden cel voor diefstallen en verboden wapenbezit. De jongeman lijkt de jongste maanden wel een abonnement te hebben bij het gerecht.

Begin oktober moest Dylan L. (20) uit Geel zich voor de strafrechter in Turnhout verantwoorden voor moordpoging op een 43-jarige stadsgenoot. Hij lokte het slachtoffer naar aan appartement aan Drijhoek in Geel en plantte een mes in de hals van de man. De rechtbank veroordeelde Dylan L. op 17 oktober uiteindelijk tot 7 jaar cel voor poging tot doodslag.

Vorige maandag stond Dylan L. dan samen met zijn vader terecht op verdenking van drie inbraken in Mol. Het parket vorderde een gevangenisstraf van 14 maanden. Maar daar blijft het mogelijk niet bij, want nog voordat het vonnis voor de inbraken in Mol is uitgesproken, moest Dylan L. opnieuw voor de correctionele rechtbank verschijnen. Dit keer voor de rechtbank in Hasselt. Hij stond er donderdagochtend terecht voor meerdere winkeldiefstallen in Hasselt. Samen met twee minderjarige en één meerderjarige kompaan maakte hij kleding en horloges buit bij die diefstallen. Toen de politie een auto met daarin Dylan L. aan de kant zette, bleek hij bovendien in het bezit van vier boksbeugels, een mes en een matrak. Voor die diefstallen en het verboden wapenbezit riskeert Dylan L. een bijkomende gevangenisstraf van nog eens 15 maanden. Het vonnis volgt op 20 december.