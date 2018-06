Dwars door Geel 11 juni 2018

02u30 0

Op zondag 17 juni vindt de nieuwe editie van Dwars door Geel plaats. De parcours van 5 en 10 km lopen door het centrum met start en finish op het marktplein. De kidsrun begint om 13.30 uur, de volwassenen starten om 14.30 uur. Dwars door Geel maakt deel uit van het criterium Geel Loopt. Om deel te nemen haal je een criteriumkaart af aan de kassa van het zwembad. De kaart is ook te verkrijgen op de joggings. De criteriumkaart is persoonlijk. Voor elke deelname krijg je van de plaatselijke organisator een stempel. Ben je een Gelenaar en heb je zeven wedstrijden of meer gelopen? Dan mag je aan het secretariaat van de laatste wedstrijd, de 27e Appolloniajogging, een cadeautje afhalen. Als je dan niet aanwezig kunt zijn, haal je vanaf 25 september je cadeautje af aan de kassa van het zwembad. Een overzicht van de wedstrijden vind je op www.geelloopt.be. Tijdens de jogging verandert de verkeerssituatie in bepaalde straten. De ondergrondse parking is bereikbaar via Ring, Larumseweg, Elsum, Anemoonstraat, Werft. Info op www.geel.be/verkeer-dwarsdoorgeel.





(WDH)