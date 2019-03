Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van VN vormen kader voor bestuursakkoord Wouter Demuynck

26 maart 2019

16u18 0 Geel De meerderheidspartijen N-VA en CD&V hebben hun bestuursakkoord aan een gemeenteraadscommissie voorgesteld. Met het akkoord krijgt het meerjarenplan 2020-2025 verder vorm. Levenskwaliteit, veiligheid en duurzaamheid zijn prioriteiten, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN vormen dan weer de kader van het bestuursakkoord.

Vertrekkend vanuit het bestuursakkoord bepaalt het bestuur in april de beleidsdoelstellingen voor deze legislatuur. Die beleidsdoelstellingen vormen de kapstok voor de plannen die de stedelijke diensten de komende maanden zullen uitwerken.

Speerpunten van het bestuursakkoord zijn levenskwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Zo willen de beleidspartijen dat Geel naast een zorg-, onderwijs- en levendige stad de volgende jaren een kindvriendelijke stad wordt. “We willen de levenskwaliteit voor elke Gelenaar garanderen. Dat wil zeggen: kansen geven aan het jonge volkje om te leren en te groeien naar volwassenheid, maar evengoed inzetten op comfortabel ouder worden thuis als het kan, in gespecialiseerde zorgomgevingen als het noodzakelijk wordt”, klinkt het bij CD&V en N-VA.

Daarnaast is er de ambitie om de stad nog veiliger te maken. “In eerste instantie door een verbetering van de verkeersveiligheid en een vlottere mobiliteit. Een sterk fietsbeleid en bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruikers staan daarbij centraal. Verder blijven we inzetten op een veilige samenleving waar het goed is om te wonen en te leven.”

Als kader voor het bestuursakkoord gebruiken de coalitiepartners de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties - voorbeelden zijn onder meer geen honger, goede gezondheid en welzijn, ongelijkheid verminderen, klimaatactie en kwaliteitsonderwijs. “Als barmhartige stede willen we ons op dit vlak profileren als voortrekker en inspirator.”

Na het besparingsplan van de voorbije zes jaren kan er nu meer geïnvesteerd worden. Zo is er een akkoord om een nieuw cultuurcentrum te bouwen of het huidige fors uit te breiden en zal de Havermarkt een groener uitzicht krijgen.

In mei start een ruim participatietraject rond het meerjarenplan. Gelenaars zullen tot eind juni hun mening kunnen geven - zowel op papier, tijdens bijeenkomsten als via een digitaal platform. De resultaten van dit participatietraject worden mee verwerkt in het meerjarenplan. Aan alle acties worden daarna de nodige budgetten gekoppeld. In december 2019 ten slotte legt het college van burgemeester en schepenen het meerjarenplan voor goedkeuring voor aan de gemeenteraad.