Duizend schapen krijgen fris zomerkapsel 21 juni 2018

02u53 0

In een schaapskooi aan Platbos in het Geelse gehucht Ten Aard zijn gisteren maar liefst duizend schapen geschoren. Het initiatiefging uit van Kemp vzw, een natuurvereniging die met oog voor onze cultuur en geschiedenis haar steentje wil bijdragen aan een ecologisch en toeristisch waardevolle streek. Schaapscheerder Stijn Massart nam de klus voor zijn rekening. "Al onze schapen worden op deze manier voorbereid op de zomer", klinkt het bij Kemp vzw. Op het pleintje naast de stal konden bezoekers ook iets drinken of zich aansluiten bij Kemp vzw. (JVN)