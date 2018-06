Duiveltjesdagen bij ASV Geel 14 juni 2018

De jeugdafdeling van voetbalclub ASV Geel organiseert twee Duiveltjesdagen. Op dinsdagen 19 en 26 juni, telkens om 18 uur, geven de ASV-trainers en -jeugdcoördinator trainingssessies aan jongens en meisjes van het geboortejaar 2009 tot en met 2013. Die sessies vinden plaats op de terreinen van het ASV-stadion aan De Leunen in Geel. Inschrijven kan per e-mail aan jeugd@asvgeel.be of via ceusters.guy@skynet.be (0496/14.27.64) en via johan.verachtert@hotmail.com (0496/04.65.94).