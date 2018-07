Dubbelconcert op Geel Zomert! 12 juli 2018

Op vrijdag 13 juli staan twee optredens gepland op de weide van De Bogaard. Van 14.30 tot 17 uur zijn de Geelse Martine Dams en Paul Severs te gast op Geel Zomert Extra! Martine Dams verrast met de mooiste Nederlandstalige luisterliedjes. Zij brengt, onder begeleiding van pianist Marc Stans, de grootste kleinkunstklassiekers uit de geschiedenis maar ook meezingers met inhoud. Er wordt geput uit het repertoire van Boudewijn de Groot, Zjef Vanuytsel, Stef Bos, Martine Bijl, Elly en Rikkert, Johan Verminnen, Jan De Wilde, Yasmine, Ann Christy, Louis Neefs en vele andere iconen. Paul Severs brengt zijn grootste hits zoals 'Ik ben verliefd op jou', 'Ieder mens', 'Ik heb rozen voor je mee', 'Ze komt terug', 'Lief' en 'Vaarwel en Tot Weerziens'.





Om 20 uur is het de beurt aan Major Tom. Als iemand een waardig eerbetoon verdient, is het Bowie wel. Major Tom, A David Bowie Tribute, is zo'n fantastisch eerbetoon. Tom Hannes vertolkt in deze tributeband David Bowie op een weergaloze manier. (WDH)