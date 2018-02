Drugsteler blijft aangehouden 28 februari 2018

De verdachte die vorige week woensdag werd opgepakt toen aan Nelis in Geel Ten Aard een cannabisplantage werd opgedoekt, blijft nog zeker een maand in de cel. Het gaat om een 54-jarige Nederlander uit Utrecht. De raadkamer in Turnhout heeft zijn aanhouding bevestigd. De civiele bescherming ging vorige week met drie vrachtwagens ter plaatse om de plantage te ontmantelen. (JVN)