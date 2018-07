Drie schattenzoektochten 14 juli 2018

Nog tot en met zondag 31 augustus slaan de bibliotheek, dienst toerisme en stadsanimatie en het Gasthuismuseum de handen in elkaar om kinderen leuke vakantiedagen te doen beleven. In de bib kunnen de kinderen met een tablet in de hand op zoek naar codes. In het Gasthuismuseum loodst Vlieg je al voelend van de ene kamer naar de andere. Met de dienst toerisme en stadsanimatie leer je over gevoelens. In de schatkist vind je een rode, blauwe en gele voelwaaier. Die kan je allemaal verzamelen. Meer info: bibliotheek@geel.be. (VTT)