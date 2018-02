Drie scenario's voor vernieuwde stationsomgeving 23 februari 2018

02u36 0 Geel De stationsomgeving van Geel zal er over tien jaar anders uitzien dan vandaag. De stad wil het gebied omvormen tot een hoogwaardige stedelijke woon- en werkomgeving. Men zoekt onder meer een oplossing voor het chaotische verkeer rond het stationsplein. Er liggen drie scenario's op tafel.

Zo stelt het eerste scenario voor dat het openbaar vervoersplein behouden blijft op de huidige locatie, maar dat er een stationsparking onder het stationsplein komt. Het tweede scenario heeft als belangrijkste verschil dat de stationsparking ten noorden van de spoorweg zou ingepland worden in de vorm van een parkeergebouw.





Parkeergebouw

In het derde scenario stelt men ten slotte voor om het openbaar vervoersplein ten noorden van de spoorweg in te richten. Daarnaast zou de stationsparking ten oosten van de Stationsstraat komen in de vorm van een parkeergebouw.





Er zal nu onderzocht worden hoe de varianten ruimtelijk kunnen uitgewerkt worden en of ze wel financieel haalbaar zijn. Uiteindelijk zou er in de tweede helft van 2019 een voorkeursbesluit moeten komen. De volledige nota kun je van maandag 5 maart tot maandag 9 april inkijken op http://stationsomgeving.geel.be. Of je maakt een afspraak bij de dienst grondgebonden zaken. Je maakt hiervoor een afspraak voor 'openbaar onderzoek' (met vermelding stationsomgeving) op www.geel.be of via 014/56.77.77. Heb je opmerkingen? Bezorg deze, tijdens de periode van de publieke raadpleging, per e-mail aan stadsontwikkeling@geel.be of per post aan dienst stadsontwikkeling, Werft 20, 2440 Geel.





Op dinsdag 27 maart is er om 19.30 uur ook een informatieavond over de onderzoeksnota in zaal De Waai. (WDH)