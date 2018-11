Drie jaar cel voor verkrachting van stiefdochter (13) Jef Van Nooten

08 november 2018

17u01 0 Geel De 41-jarige Yve P. uit Geel is door de strafrechter in Turnhout veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 3 jaar. Volgens de rechter is het bewezen dat hij zijn stiefdochter gedurende ruim twee jaar seksueel heeft misbruikt.

Het misbruik begon al op het moment dat het meisje amper 13 jaar was. De Gelenaar gaf tijdens het onderzoek toe dat hij seksuele betrekkingen had met zijn stiefdochter, maar zegt dat dit in onderlinge toestemming gebeurde. Toch tilt de rechtbank zwaar aan het misbruik.

“Drie tot vier keer per maand hadden ze seksuele betrekkingen. Nadien stuurde hij zijn stiefdochter sms-berichten om te vragen wat ze lekker vond. Alles gebeurde zonder voorbehoedsmiddelen waardoor hij ook nog eens haar gezondheid in gevaar bracht”, schetste de openbare aanklager vorige maand het seksuele misbruik. licht dat de man ook zijn stiefdochter al ruim twee jaar seksueel misbruikte.

De Gelenaar was in juni 2015 al eens tot een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar veroordeeld voor verkrachting van een minderjarige. tot Hij had een meisje tot seks gedwongen in de manage waar hij paardrijles gaf. Enkele maanden na zijn veroordeling begin hij een nieuwe relatie.

Pas op 2 januari van dit jaar kreeg zijn nieuwe vriendin via derden weet van Yve’s verleden. Ze maakte meteen een einde aan de relatie. Pas op dat moment biechtte haar dochter op dat ook zij al jaren seksueel misbruikt werd door hem.