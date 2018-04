Drie gewonden bij botsing 04 april 2018

Op de Geelsebaan in Kasterlee zijn maandagavond omstreeks 21.55 uur twee auto's op elkaar gereden. In één van de auto's raakten Gelenaar V.O. (48) en zijn twee kinderen lichtgewond. In de andere auto bleef bestuurder H.K. (31) uit Geel ongedeerd. (JVN)