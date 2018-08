Drank en snoep gestolen 22 augustus 2018

Dieven hebben maandagnacht ingebroken in een caravan aan de visvijver in Geel. De caravan is eigendom van de Duivenbond. De daders knipten de omheining door en forceerden twee deuren. De daders gingen aan de haal met tien bakken drank, twee dozen chips en een radio. (VTT)