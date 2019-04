Dorpsfestival moet in extremis nog podium zoeken nadat blijkt dat mobiel stadspodium niet beschikbaar is Wouter Demuynck

03 april 2019

00u57 0 Geel Op de gemeenteraad van maandagavond stelde raadslid Dirk Kennis (De Brugpartij) zich vragen bij de werkwijze van de stad omtrent het uitlenen van het mobiel podium. KWB Larum moet voor hun dorpsfestival in allerijl op zoek naar een ander podium nu blijkt dat het podium van de stad niet beschikbaar is.

Voor hun dorpsfestival ‘Hof Rock’, in de kerktuin van Larum, had KWB Larum bij de stad in december aangevraagd om het mobiel podium te lenen op 29 juni. Pas recentelijk kwam de organisatie echter ter ore dat het podium dan niet beschikbaar is. “Blijkbaar heeft de stad die dag het mobiel podium ook nodig, maar nu zitten de mensen van Larum wel met de handen in het haar. Zij hebben geen budget meer voor een podium. Hoe lossen we dat op?”, vroeg Dirk Kennis zich af. Ook de organisatie is teleurgesteld in de gang van zaken, vooral omdat ze zo laat zijn te weten gekomen dat ze het podium niet kunnen lenen.

Volgens schepen van Stadsanimatie en Evenementen Nadine Laeremans (CD&V) is het de regel dat activiteiten van de stad voorrang krijgen bij het gebruiken van het mobiel podium. “Verenigingen kunnen beroep doen op het podium als dat vrij is, maar als de stad een activiteit organiseert is het podium voorzien voor de stad. Deze situatie is heel jammer, maar er is ook nooit een goedkeuring gegeven om het podium te gebruiken", aldus Laeremans. “Maar een weigering is er ook nooit geweest”, antwoordde Kennis. “Is het jullie dan niet opgevallen dat die datum niet vrij was?”

Het stadsbestuur wil wel op zoek gaan naar een oplossing voor KWB Larum. “We gaan bekijken of de organisatie via de dienst cultuur subsidies kan krijgen voor het podium”, besloot Laeremans.