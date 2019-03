Doorwandelbare reuzendarm vat post aan ziekenhuis Wouter Demuynck

20 maart 2019

16u51 0 Geel Een opmerkelijk zicht woensdag aan de ingang van het AZ Sint-Dimpna Ziekenhuis in Geel. Daar stond een opblaasbare dikke darm waardoor je kon wandelen om kennis te maken met de binnenzijde van de darm.

Het initiatief kadert in maart als de maand tegen dikke darmkanker. “Het ziekenhuis streeft ernaar een huis van gezondheid te zijn, eerder dan uitsluitend een huis van ziekte. Daarom leggen we in onze werking de nadruk op preventie en screening”, klinkt het bij het ziekenhuis.

Binnenin de doorwandelbare reuzendarm komen de bezoekers allerlei zaken te weten over de dikke darm. Zo zijn er jaarlijks in België 8.000 nieuwe gevallen van darmkanker en elk jaar sterven 3.000 mensen aan de ziekte. Overgewicht, teveel alcohol en roken verhogen de kans op darmkanker, regelmatig bewegen en vezelrijke voeding verminderen dan weer het risico.

Studies hebben aangetoond dat een bezoek aan ‘den darm’, zoals die in de volksmond ook wel wordt genoemd, meer mensen aanzet om het preventieve onderzoek te ondergaan. “Aandacht in de media voor dikke darmkanker is cruciaal. Darmkanker komt veel meer voor dan bijvoorbeeld dodelijke verkeersslachtoffers en net zo veel als borstkanker. Toch krijgt de aandoening niet zoveel media-aandacht”, klinkt het nog.