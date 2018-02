Donsveertjes op gebroken glas verraden inbrekers 24 februari 2018

Twee Moldavische mannen riskeren een celstraf tot 15 maanden voor een woninginbraak op 3 november 2017 in Geel.





Stephan C. (41) en Anton V. (30) waren die dag een woning binnen gedrongen door aan de achterkant van het huis een raam in te slaan. "De politie kreeg melding van een bewakingsfirma die via camerabeelden twee personen in de woning had gezien", zegt de aanklager. Het duo had onder meer drie schilderijen gestolen met een totale waarde van 8.000 euro. "Terwijl de politie op weg was naar de woning konden ze de auto van de verdachten onderscheppen", aldus nog de aanklager. "De jas van één van hen was gescheurd. Uit die scheur kwamen dezelfde donsveertjes die ook aan het gebroken glas van het raam hingen." Het duo ontkende aanvankelijk de inbraak, maar gaf later toch toe. Stephan C. werd al eerder in ons land veroordeeld voor een inbraak. "U bent meer hier dan in Moldavië, en blijkt dan bezig te zijn met allerlei criminele activiteiten", merkte de rechter op. Hij riskeert 15 maanden cel. Tegen zijn kompaan Anton V. werd 12 maanden gevorderd.





Vonnis op 9 maart. (JVN)