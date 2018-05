Diversiteit in de kijker op zaterdag 5 mei 03 mei 2018

Op zaterdag 5 mei zet ''t Origineel ontmoet Geel' diversiteit in de kijker. In Geel zijn veertien multiculturele verenigingen actief onder de koepel van 't Origineel.





Allemaal hebben ze een eigen werking met eigen doelstellingen en een eigen activiteitenaanbod. Er is wel een gemeenschappelijke deler: integratie bevorderen door mensen een plekje te geven in de samenleving. Speciaal voor het feest gaan verenigingen van 't Origineel een samenwerking aan met Geelse, Vlaamse verenigingen. Vanaf 14 uur zie je de resultaten in zaal St.-Amands. Je kunt een theater- of muziekvoorstelling bekijken en beluisteren. Tussen de activiteiten door geniet je van een maaltijd uit de wereldkeuken. Hiervoor koop je een eetkaart aan 4 euro. Je kunt de eetkaart op voorhand in buurtcentrum 'den alleman' of bij dienst gelijke kansen kopen voor 3 euro. Om 19 uur barst het wereldfeest los. (WDH)





De toegang is gratis en iedereen is welkom.