Dinsdag afscheid van verongelukte truckchauffeur 17 maart 2018

De afscheidsplechtigheid voor Ivo Lauvrys (51) uit Geel vindt op dinsdag 20 maart om 14 uur plaats in de aula van begrafenisondernemer Verstappen aan de Diesteweg in Geel. De vrachtwagenchauffeur kwam eerder deze week om het leven bij een verkeersongeval op de E314 in Maasmechelen. Een carnavalswagen die naast de snelweg geparkeerd stond, had vuur gevat, vermoedelijk na brandstichting. Door de rookontwikkeling ontstond er een kettingbotsing die Ivo niet overleefde. Ivo Lauvrys was lid van de Free Bikers Kempen. Veel bevriende motorrijders kondigden op sociale media reeds hun komst aan. (JVN)