Dinoworkshop in de bib 19 maart 2018

Op woensdag 28 maart sluit de bib de Jeugdboekenmaand af met een dinoworkshop. Je bezoekt de wereld van de dinosaurussen, zeemonsters en mammoeten met authentieke, indrukwekkende fossielen. Je graaft fossielen op, werkt met coole digitale instrumenten en maakt foto's met microscopen. Als kers op de taart maak je een realistisch 3D-afgietsel van een fossiele tand van een prehistorisch zeemonster en een uitgestorven reuzenhaai. De workshop is uitsluitend voor kinderen uit het 5e en 6e leerjaar. Reserveer alvast je plaatsje via bibliotheek@geel.be of 014/56.67.50. De dino's verwachten je in zaal Amaryllis van 13.30 tot 15.45 uur. (WDH)