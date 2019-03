Dievenbende geklist met de buit nog op zak Jef Van Nooten

20 maart 2019

19u48 0 Geel Drie Albanese mannen die inbraken hebben gepleegd in Geel en Lille riskeren celstraffen tussen 18 en 24 maanden. Twee van hen had nog een deel van de buit op zak toen ze in november 2018 werden onderschept door de politie. Bij de derde verdachte werden gestolen spullen in de auto gevonden.

De politie in Geel merkte op 10 november 2018 een verdacht voertuig met Britse nummerplaten op in de Dr. Van de Perrestraat in Geel. Toen de agenten wilden overgaan tot een controle vluchtte de auto weg. De achtervolging die daarop volgde, eindigde in de Vaartstraat in Geel-Ten Aard. De 21-jarige Klevin B. vluchtte van daar te voet weg, maar kon worden gevat door de politie. In de auto trof de politie nadien juwelen, horloges, parfum, zonnebrillen en kledij, allemaal afkomstig van diefstallen. Naast gestolen goederen lag er ook inbrekersmateriaal in de auto zoals een koevoet.

Twee weken later slaagde de politie er in twee kompanen van Klevin B. op te pakken in Vorselaar. Zij waren op dat moment in het bezit van goederen die ze die dag gestolen hadden bij een woninginbraak in Lille.

Vonnis op 3 april.