Dieven stelen kluis van 100 kilogram bij brasserie Odette 06 september 2018

02u36 0 Geel In de nacht van dinsdag op woensdag heeft brasserie Odette, gelegen op de Markt, inbrekers over de vloer gekregen. Ze gingen ervandoor met een loodzware kluis van 100 kilogram. Over het bedrag in de kluis willen de uitbaters geen uitspraken doen.

Twee personen sloegen in de nacht van dinsdag op woensdag toe aan de achterzijde van het pand. Via het dak klommen ze naar boven, om daar een raam te forceren met een koevoet. "De poetsploeg is erbij uitgekomen. Dat is geen leuk telefoontje om 's morgens heel vroeg al te krijgen", klinkt het bij uitbaters Dave Verboven en Katrien Janssens.





"Op camerabeelden hebben we voorlopig kunnen waarnemen dat het om twee personen gaat. Eenmaal binnen zijn ze meteen naar de kamer gegaan waar de kluis zich bevond. Ik heb de indruk dat ze wisten waar ze moesten zijn. Het gaat om een kluis van zeker 100 kilogram, als het niet meer is. Ik zou zelf niet weten hoe je eraan moet beginnen." De dieven zijn nog geen halfuur binnen geweest.





"Over het bedrag in de kluis kunnen we geen uitspraken doen, want we moeten het zelf nog fatsoenlijk bekijken."





Brasserie Odette is nog een nieuwe zaak op de Markt. De zaak opende midden juni van dit jaar de deuren. (WDH)