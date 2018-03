Diefstal met geweld op bejaarde vrouw 17 maart 2018

02u37 0

Een 40-jarige Nederlander uit Geel is aangehouden op verdenking van een diefstal met geweld. De gewelddadige diefstal deed zich op 28 oktober vorig jaar voor in de Spreeuwenstraat in Geel. Het slachtoffer was een bejaarde vrouw. Ook een 46-jarige Turk uit Heusen-Zolder is als medeverdachte aangehouden. De raadkamer heeft de aanhouding van beiden bevestigd. (JVN)