Dief verbergt flessen drank onder trui Kristof Baelus

20 november 2018

Voor de rechtbank van Turnhout moesten drie beklaagden zich verantwoorden voor meerdere winkeldiefstallen. Twee van de drie beklaagden kwamen niet opdagen, Mohsen T. uit Geel daagde wel op en verdedigde zichzelf.

De beklaagden stalen spullen in Action in Westerlo, Alma in Geel, Carrefour in Turnhout en bij Colruyt in Mol. Volgens Mahsen T. had hij zelf niets met de zaak te maken. Hij verbergde bij de diefstal in de Alma in Geel de flessen enkel onder zijn trui in de winkel uit respect voor anderen. De beklaagde was Moslim en mocht van zijn geloof geen alcohol nuttigen. Hij vergt nadien de flessen te betalen volgens de man zelf. In de Action werd hij betrapt met gestolen goederen in zijn bezit waar hij naar eigen zeggen niets van af weet. Bij de andere diefstallen werden weer flessen drank ontvreemd. Het vonnis zal uitgesproken worden op 17 december.