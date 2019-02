Dicar Motorhomes breidt gevoelig uit dankzij stijgende verkoop mobilhomes Wouter Demuynck

13 februari 2019

17u15 0 Geel De verkoop van mobilhomes kende vorig jaar in ons land een sterke stijging met 12,2%. Ook Dicar Motorhomes, gelegen vlakbij de fly-over aan de Grote Steenweg in Geel, plukt de vruchten van de stijgende populariteit van de voertuigen. Het bedrijf zag de verkoop zelfs groeien met 15%, wat hen in staat stelt om hun terrein uit te breiden met maar liefst 38.000 vierkante meter.

Dicar is een bekende naam in de regio, onder meer omwille van de grote zichtbaarheid aan de fly-over in Geel, waar je de honderden mobilhomes tentoongesteld kan zien op de terreinen van het bedrijf. In heel het land gaat de verkoop van mobilhomes in stijgende lijn - 12,2% in 2018 tegenover 2017 - en dat is bij Dicar niet anders. Dicar verkocht in 2018 zelfs 15% meer mobilhomes - daarmee gingen ze van 982 stuks in 2017 naar 1129 stuks in 2018. In 1988 werd Dicar opgericht, maar toen verkocht men enkel tweedehands mobilhomes. Vanaf 2005 startte men ook met de verkoop van nieuwe mobilhomes en sindsdien is de verkoop enkel in stijgende lijn gegaan.

“Mobilhomes zijn intussen het ouderwetse imago kwijtgeraakt”, verklaart marketingverantwoordelijke Louis Van Eyck de sterke stijging. “Meer mensen willen reizen en men wil ook nieuwe vormen van reizen - daar profiteren we van. We zien ook dat de buscampers, een ingerichte bestelwagen, heel populair zijn en dan vooral bij het jongere publiek. Bij gewone mobilhomes is die doelgroep namelijk iets beperkter, maar met de buscamper bereiken we dus ook de jongeren. De verkoop van mobilhomes stijgt ook omdat de groep van actieve 55-plussers die van het leven willen genieten veel groter is geworden.”

Volgens Van Eyck zit de mobilhomeverkoop bovendien nog niet op zijn hoogtepunt. “Er is nog wel marge. Als we kijken naar landen zoals Duitsland en Noorwegen: daar worden per inwoner nog meer mobilhomes verkocht. Huren wordt ook steeds populairder, dus diegene die nu huren zouden in de toekomst ook eentje kunnen kopen.”

Door die sterke groei is Dicar ook genoodzaakt om uit te breiden. Het bedrijf kocht de nabijgelegen terreinen aan van Hyundai en Verboven Interieur. Daarmee gaat Dicar van 25.000 naar 63.000 vierkante meter. “Daarmee kunnen we de stijgende groei opvangen en meer service bieden aan onze klanten. De nieuwe terreinen zullen gebruikt worden voor meer ruimte voor onze werkplaats. Eventuele verbouwingen zullen dus eerder beperkt blijven, hetzij als er infrastructuur moet bijkomen.” Tegen volgend jaar zou de uitbreiding van de werkplaats klaar moeten zijn.