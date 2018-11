Dialoogmarkt over mobiliteit Wouter Demuynck

08 november 2018

18u18 6 Geel Bijna 2.200 mensen hebben deze zomer online mee nagedacht over hoe we ons in de toekomst vlot en veilig kunnen verplaatsen in de regio Geel, Mol, Dessel en Retie. Ben je benieuwd naar de resultaten? Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan kun je terecht op dinsdag 20 november in Geel of op donderdag 22 november in Mol .

De antwoorden van de online bevraging en de nodige kaarten liggen open op tafel. Je kunt alles in ongeveer een half uurtje bekijken. Wie dat wil, kan zijn mening kwijt of kan met zijn vragen terecht bij het projectteam van de provincie Antwerpen. Iedereen kan actief meedenken en zijn of haar ideeën letterlijk op de kaart zetten. Er is ook een plekje voorzien waar je ongestoord je mening kunt neerpennen. De dialoogmarkten vinden plaats op 20 november in de polyvalente zaal van cultuurcentrum de Werft, Werft 32 in Geel en op 22 november in de Raadzaal van het gemeentehuis, Molenhoekstraat 2 in Mol. Je bent welkom op beide locaties, telkens vanaf 18 tot 21 uur.