Dertiger riskeert 30 maanden voor naaktfoto's 28 maart 2018

Een dertiger uit Geel riskeert dertig maanden cel omdat hij in 2015 verschillende minderjarige meisjes rond de 13 jaar lastig viel via het internet. De man stuurde hen foto's van zijn geslachtsdeel en postte ook foto's op zijn eigen facebookprofiel. De meisjes die hij benaderde, vroeg hij telkens ook om foto's door te sturen. De foto's die hij dan kreeg, klasseerde hij netjes op zijn computer. De man maakte ook regelmatig filmpjes waarin hij masturbeerde. Toen er klachten werden ingediend en de computer van de man werd uitgelezen, werden alle foto's en filmpjes gevonden. Het openbaar ministerie vordert een celstraf van 30 maanden vooral omdat de man in 2010 in Mechelen al eens veroordeeld is voor openbare zedenschennis en het bezit van kinderporno. Volgens het OM was er ook een grote kans op recidive. De verdediging vraagt om een milde straf. "Mijn cliënt is sinds anderhalf jaar nauwgezet in begeleiding omdat hij ook lijdt aan ASS (autismespectrumstoornis) en een parafiele (afwijkende seksuele) stoornis heeft", zegt meester Karolien Van de Moer. "Hem nu 30 maanden in de cel zetten zou voor niemand goed doen."





Uitspraak op 24 april. (VTT)