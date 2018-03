De Zorgacademie beantwoordt gezondheidsvragen 10 maart 2018

Vanaf dit voorjaar organiseert het Sint-Dimpna Ziekenhuis de Zorgacademie, infosessies over veel voorkomende gezondheidsproblemen. De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven via www.ziekenhuisgeel.be is nodig.





Op dinsdag 13 maart bespreken dokter Vandesande (dienst Orthopedie) en dokter Logghe (dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie) artrose. Er vinden telkens twee infomomenten plaats per onderwerp: een ochtendsessie die start om 9.30 uur en een avondsessie om 18 uur. Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur. De tweede editie vindt plaats op 23 mei. Het thema is dan lage rugpijn. (WDH)