De Lijn zet feestbus Geel-Laakdal in Wouter Demuynck

20 december 2018

13u24 0 Geel Vier je oudejaarsnacht in Laakdal en vind je geen BOB? De Lijn legt een buslijn (406) in van Laakdal naar Thomas More en terug.

De bus stopt in Geel (halte Weg naar Thomas More), in Eindhout (haltes Kruispunt, Dorp en Oude Tramlijn), in Veerle (halte Dorp), in Vorst (halte Markt) en Klein Vorst (halte Kerk).

Je betaalt 4 euro voor een feestbiljet. Het oudejaarsnachtbiljet kun je vanaf 17 december kopen in een van de Lijnwinkels of op 31 december vanaf 18 uur bij je chauffeur. Voor het sms-oudejaarsticket sms je ‘Event’ naar 4884 (4 euro + 0,15 euro mobiele operatorkost). Abonnementen, Lijnkaarten en andere vervoerbewijzen zijn ook geldig op de feestbussen.