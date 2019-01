De Geelse Kajakvaarders zijn sportvereniging van het jaar Wouter Demuynck

21 januari 2019

Afgelopen weekend vond in CC De Werft de verkiezing van de Geelse sportlaureaten plaats. Bij de mannen werd Koen Martens, die in september de titel van beste houthakker van de Benelux behaalde, verkozen tot sportman van het jaar. Messalina Pieroni kaapte de titel van sportvrouw van het jaar weg. In 2018 werd zij Belgisch kampioen bij de beloften op de 400 meter.

Ook voor De Geelse Kajakvaarders werd het een succesvolle avond. Nochtans kenden ze in 2018, het jaar waarin ze nota bene hun 40-jarig jubileum vierden, heel wat pech. In augustus moesten ze noodgedwongen hun internationale kajakwedstrijden afblazen wegens blauwalgen in het Kempisch kanaal. Toch behaalden ze de titel van sportvereniging van het jaar en hun lid Jules Vangeel, die op de Olympische Jeugdspelen in Buenos Aires een zilveren medaille haalde, kwam als winnaar uit de bus bij de beloften bij de jongens. Bij de meisjes werd karateka Lien Vangenechten uitgeroepen tot sportbelofte van het jaar.