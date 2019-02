Davidsfonds Geel organiseert lezing met professor Tom Sauer Wouter Demuynck

18 februari 2019

Tom Sauer, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen, pleit onomwonden tegen het doemdenken. Op dinsdag 19 februari om 20 uur doet hij dat ook in Geel tijdens zijn lezing op uitnodiging van Davidsfonds Geel, in het zaaltje van het Geels Brouwhuis (Nieuwstraat 41).

Onze wereld wordt bedreigd, maar dat betekent niet dat we de toekomst moeten vrezen. We kunnen de strijd voor vrede winnen door te streven naar meer gezamenlijkheid. Dat vereist een mentaliteitswijziging van ons. In plaats van vanuit het Westen op een betweterige toon anderen de les te spellen, moeten we inclusief denken.

Professor Tom Sauer fileert de situatie haarfijn op 19 februari in het zaaltje van het Geels Brouwhuis. De toegangsprijs bedraagt 5 euro (3 euro voor Davidsfondsleden – 1 euro met vrijetijdspas). De activiteit is een samenwerking van Davidsfonds Geel en Vormingplus Kempen.