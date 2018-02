Dag van de Academies 02 februari 2018

02u38 0

Morgen organiseren de 2 Geelse academies hun jaarlijkse opendeurdag. Met tentoonstellingen, workshops, ateliers-in-actie, concerten, theater, dans en nog veel meer hopen ze dat jij de kunstkriebels te pakken krijgt. De Academie voor Beeldende Kunst zet de deuren van alle ateliers wagenwijd open voor het grote publiek. Iedereen met ook maar een beetje interesse voor kunst is welkom van 10 tot 17 uur voor demo's, workshops, info en een tentoonstelling. De volgende weken werken de leerlingen rond het thema 'versnippering'. Er zal in de ateliers worden versneden, verknipt, verbrokkeld, gefragmenteerd, vergruisd, verdeeld, gesplitst, verstoord of verscheurd. De cafetaria in De Schuur is open vanaf 11u. De Academie voor Muziek, Woord en Dans nodigt je uit op een heuse ontdekkingstocht door de academie. Van 14 tot 17 uur valt er doorlopend heel veel te doen, te zien, te horen en te beleven. (WDH)