Cursus Davidsfonds Academie leert je alles over muziek aan het hof van Lodewijk XIV 17 augustus 2018

02u33 0 Geel Op 20 september start een nieuwe editie van Davidsfonds Academie met als thema 'Muziek aan het hof van Lodewijk XIV'.

Els Van Hoof, medewerker van Klara, neemt je vier donderdagnamiddagen mee naar Versailles. Je neemt eveneens een kijkje in Lodewijks privévertrekken, waar een uitgelezen gezelschap drie keer per week musiceerde. Je maakt het even stil in de kapel, waar elke dag opnieuw een mis werd uitgevoerd. En je geniet natuurlijk ook van dansmuziek van hofcomponisten als Lully, de Visée, Rebel en Marais.





Wijnhuis

Er zijn in totaal vier sessies: donderdag 20, 27 september en 4, 11 oktober 2018, telkens van 14 uur tot 16.30 uur. De cursus vindt plaats in het Wijnhuis, Stationsstraat 56. Deelname aan deze cursus kost 64 euro (56 euro voor Davidsfondsleden). Koffie en een digitale syllabus zijn in de prijs inbegrepen. Inschrijven kan online via de website van Davidsfonds Academie of telefonisch via 016/31.06.70. Voor meer info kan je terecht bij Davidsfonds Geel, meer bepaald bij Jeannine Geukens (014/72.02.85).





(WDH)