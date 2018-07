Cursus bosconsulent in Parchiehuis 14 juli 2018

02u42 0

Vertoef jij graag in het bos? Wil je wat bijleren rond bosbeheer? Heb je af en toe een paar dagen vrij door de week? Bosgroep Zuiderkempen organiseert op dinsdag 16 en donderdag 18 oktober een cursus bosconsulent voor nieuwe vrijwilligers in het Parochiehuis, Eindhoutdorp 18 in Laakdal. Bosgroep Zuiderkempen zorgt ervoor dat je met een basisopleiding duurzaam bosbeheer aan de slag kunt als bosconsulent. Je leert de basisprincipes van bosbeheer en verschillende beheertechnieken, boomsoorten herkennen, dunningen aanduiden, bomen planten en bostracking. Kortom, een rugzak vol kennis om mee in het bos te trekken. Om meer informatie te vragen of in te schrijven, stuur je een e-mail naar hans.vanlommel@provincieantwerpen.be met als onderwerp 'Opleiding bosconsulent'. (WDH)