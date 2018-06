Cultuurcentrum De Werft sluit vijf weken 22 juni 2018

02u51 0

Cultuurcentrum De Werft in Geel sluit dit jaar de deuren van 9 juli tot en met 15 augustus. Vanaf 16 augustus is de jaarlijkse zomersluiting voorbij en kan je opnieuw in De Werft terecht. (JVN)