Cultuurcafé De Werft en vzw Kempenshows slaan handen in mekaar voor eerste ontbijtshow Wouter Demuynck

14 november 2018

Cultuurcafé De Werft in Geel en vzw Kempenshows pakken zondag 18 november uit met een nieuwigheid. Dan staat de eerste ontbijtshow onder de titel 'Te gast bij Martine' op het programma.

Gastvrouw is Martine Dams. Zij is onder meer de vaste zangeres van de Kempenshows, luistert diverse lezingen muzikaal op en ze heeft een eigen liedjesprogramma rond dementie. Martine Dams heeft nu een single uitgebracht met twee zelfgeschreven liedjes over dementie. Deze cd wordt voorgesteld tijdens de ontbijtshow in cultuurcafé De Werft, de opbrengst ervan gaat volledig naar ‘De warmste week’ van Studio Brussel. Naar aanleiding hiervan is ook iemand van het Regionaal Expertisecentrum voor Dementie aanwezig. Ook zullen twee vertegenwoordigers van Huis Perrekes hun ervaringen uit de praktijk komen vertellen. Burgemeester Vera Celis (N-VA) komt dan weer uitleggen waarom Geel zo’n dementievriendelijke gemeente is. Andere artiesten zoals Luc Caals, Marc Dex en Marc Stans zullen die zondagvoormiddag ook present tekenen.

Tijdens ‘Te gast bij Martine’ wordt vanaf 9 uur het ontbijt opgediend, om 10 uur begint het eigenlijke programma. Informatie en reservatie kan via info@kempenshows.be of 0478/58.19.37.