Crowdsurfen, heftruck en grote rode knop SINT ALOYSIUS HAALT ALLES UIT DE KAST VOOR MNM-JURY WOUTER DEMUYNCK

28 april 2018

02u44 0 Geel Sint Aloysius mocht gisteren als laatste van de 15 finalisten aan de MNM-jury tonen waarom zij de titel van Strafste School 2018 verdienen. Presentator Tom De Cock en zijn collega's werden letterlijk op handen gedragen.

Een duizendtal leerlingen wachtte gisterennamiddag vol spanning de juryleden op. Naast Tom De Cock waren ook actrice Nora Gharib (Badia uit Patser), acteur Henny Seroeyen (Robin uit De Buurtpolitie) en Alexandra Smarandescu, voorzitster van de Vlaamse Jeugdraad, van de partij. Om kennis te maken met het grote scala aan richtingen dat de school aanbiedt, moesten de juryleden doorheen het schoolgebouw, pas enkele maanden oud, raadsels oplossen en opdrachten volbrengen.





Hooibaal

De juryleden vervoerden elkaar in kruiwagens, maakten binnen een bepaalde tijdspanne zelf een MNM-cupcake en experimenteerden met chemische reacties in proefbuizen. Andere leerlingen kweten zich dan weer op voortreffelijke wijze van hun taak om de juryleden luidkeels aan te moedigen in de gangen van het schoolgebouw. Jurylid Henny Seroeyen toonde zich nog een handige harry toen hij probleemloos een hooibaal naar de juiste plek kon vervoeren met een heftruck. Ten slotte kreeg de jury de opdracht een zin in braille te ontcijferen. De boodschap bleek 'SAG (Sint Aloysius Geel, red.) IS STRAF' te zijn, wat de jury een laatste sleutel opleverde om een kistje te openen. Toen bleek dat die een grote knop bevatte, aarzelde de jury niet om die in te drukken. Wat volgde was een overvolle speelplaats met leerlingen die het themalied van de school - 'Hier komen dromen uit' op de tonen van 'There's Nothing Holdin' Me Back' van Shawn Mendes - zongen met daarbij de nodige danspasjes.





Escape school

Het idee van de 'escape school' kwam van twee leden van de leerlingenraad. "Daarna hebben we dit in twee weken in elkaar gebokst", vertelt adjunct-directeur Alessandro Fontana. "Vooral vanaf maandag zijn we beginnen werken tegen 500 km/u. Op een week tijd hebben we wel zo'n 2.000 sterren geplakt. Dit was alvast een leuke ervaring voor ons, omdat we sinds dit jaar zijn samengesmolten met 't Peperstraatje. Dit heeft voor veel verbondenheid tussen ons gezorgd." De jury was danig onder de indruk. "Ik heb gezien dat jullie hier heel graag naar school gaan, of toch heel goed kunnen doen alsof", sprak Tom De Cock lachend de leerlingen toe. "Hier doen we het voor - wat een warm enthousiasme. Zelfs de stoerste boys stonden te zingen."





Donderdag valt verdict

Donderdag wordt bekendgemaakt welke school de wedstrijd heeft gewonnen. Ook het Sint-Claracollege in Arendonk en Sancta Maria Kasterlee, dat net zoals SAG bij scholengemeenschap Kogeka hoort, dingen mee naar de prijs. Voor de winnende school wacht er op die donderdag een radiofeest met artiesten als Henri PFR, Niels Destadsbader en Kraantje Pappie.