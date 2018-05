Creativiteit troef op Thomas More 08 mei 2018

Gisteren regeerde de creativiteit op de Geelse campus van Thomas More tijdens de eerste editie van Creativity Day, een evenement over innovatie en creativiteit voor en door de tweedejaarsstudenten. De meer dan 1.000 studenten kregen de kans om over het muurtje te kijken en kennis te maken met innovatieve projecten van de verschillende opleidingen op Thomas More. Met het heelal als hoofdthema vertoefden de studenten een hele dag in hogere sferen. Zo konden ze met een zonnekijker vlekken op de zon waarnemen. Daarnaast toonden enkele studenten hun projecten: gaan van orthopedische plaasters, tot IT-toepassingen en reanimatietechnieken. De dag baadde in een festivalsfeer en werd dan ook afgesloten met een DJ-set. (WDH)