Creatievelingen gezocht voor pop-up in de Halle Wouter Demuynck

05 februari 2019

15u10 2 Geel Het Geelse stadsbestuur is op zoek naar creatievelingen die een tijdelijke invulling kunnen geven aan de ruimtes van voormalig cultuurcafé de Halle op de Markt, namelijk het gelijkvloers en de kelderruimte. Een jury zal tijdens een wedstrijd het beste concept eruit pikken. Een dossier indienen kan tot 10 maart 2019.

Raadslid Noël Devos (Brugpartij) vroeg zich op de gemeenteraad van maandagavond af wat de toekomst is van het voormalige cultuurcafé de Halle, dat sinds het verlopen van het huurcontract op 1 januari leeg staat.

“We hebben gebrainstormd en dachten onder meer aan een polyvalente zaal zoals De Waai, een trouwzaal, een officiële ontvangstruimte van de stad, een soort streekproductencafé...”, zegt schepen van Cultuur Marleen Verboven (N-VA). “Om niet te snel die beslissing te maken, hebben we ervoor gekozen om er tijdelijk een pop-up van te maken.”

Ook de pop-up kan alle kanten uit. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor workshops, evenementen, tentoonstellingen, ateliers, een verrassend horecaproject of een combinatie van initiatieven. De stad stelt de Halle ter beschikking gedurende minimaal zes maanden tot maximaal een jaar, vanaf 29 maart 2019. Een wedstrijd zal uitmaken wie de pop-up mag uitbaten.

“De wedstrijd loopt tot 10 maart, daarna zal een jury de concepten beoordelen. De jury kijkt daarbij niet naar het financiële, wel naar het beste idee”, vervolgt schepen van Economie Tom Corstjens (N-VA). “Na die periode van zes maanden of één jaar gaan we bekijken of de winnaar kan blijven.”

Concreet zal de jury punten geven op concept (40 punten), toegankelijkheid (20 punten), creativiteit (15 punten), rendabiliteit en financieel voorstel (15 punten) en ervaring (10 punten). Wie zich kandidaat wil stellen, kan dat doen via https://www.geel.be/halle. Het dossier moet voor 10 maart ingediend zijn.