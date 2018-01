Corbie Hotels bouwt nieuw hotel KLAAR IN SEPTEMBER 2019 70 KAMERS INVESTERING VAN 8 MILJOEN EURO WOUTER DEMUYNCK

02u45 0 ArchilesArchitecten Een simulatiebeeld van het hotel aan de rotonde. Geel Corbie Hotels gaat in september 2019 een tweede hotel openen in de stad Geel. Het zal 60 à 70 kamers bevatten en 10 verdiepingen hoog zijn. Het hotel komt op een opvallende locatie - vlak bij de drukke rotonde aan Pas, naast supermarkt Aldi. In april start de bouw.

Corbie Hotels heeft, naast een vestiging in Mol en twee in Lommel, ook al een hotel op de Markt in Geel. De zaken gaan daar zo goed dat een uitbreiding aan de orde was. "Elke dag moeten we daar mensen doorsturen omdat het hotel volzet is", vertelt Pauline Koch, die het hotel op de Markt managet en ook het nieuwe hotel zal managen.





"We waren sowieso aan het uitkijken naar een project met meer gemeubelde appartementen en dan kwam dit op ons pad." Uiteindelijk kwam alles in een stroomversnelling nadat bleek dat er nog een andere kaper op de kust was.





rv Zo ziet de situatie er vandaag uit. Het hotel komt vlak naast de Aldi te liggen.

Bemeubelde studio's

"We hoorden dat Van der Valk Hotels ook interesse toonde in die bouwgrond. Dat konden we niet laten gebeuren, want deze regio moest van ons blijven. Toen is alles zeer snel gegaan."





Het hotel zal 10 verdiepingen tellen. "Het gelijkvloers en de verdieping -1 zullen open ruimtes worden voor parking. Op de eerste en tweede verdieping komen kantoorruimtes die we zullen verkopen. Voor de derde verdieping, die onder meer dienst zal doen als ontbijtruimte, zal veel glas gebruikt worden. Op de drie daaropvolgende verdiepingen komen dan ongeveer 30 hotelkamers, daarboven komen nog eens drie verdiepingen met een 30-tal studio's of bemeubelde appartementen."





Te huur per maand

Al ligt de volledige indeling van het hotel nog niet vast. "Helemaal bovenaan komt er misschien nog een horecazaak. Dat is zeker interessant voor een potentiële huurder, zeker omdat er daar in de buurt weinig horeca is. We zijn er nog over aan het nadenken of we daar appartementen of horeca van gaan maken." Met de bemeubelde appartementen beantwoordt het hotel alvast aan de noden van expats. Zij kunnen een appartement per maand huren.





De vergunningen rond het bouwproject zijn zo goed als rond. In april zouden de werken al starten. Als alles goed verloopt, zal het hotel in september 2019 gebruiksklaar moeten zijn. In het hotel, een investering van 7 à 8 miljoen euro, zullen 7 of 8 mensen aan de slag kunnen.