Conservator Marcel Verbruggen (93) schrijft boek over zijn levenswerk De Zegge Dieter Lizen

14 november 2018

De KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) beheert niet alleen de Zoo van Antwerpen en dierenpark Planckendael, maar is ook eigenaar van de Zegge in Geel, een prachtig laagveengebied van 111 hectare. Dit beschermd natuurgebied biedt plaats voor heel wat zeldzame planten, vogels, amfibieën en reptielen dankzij de unieke moerashabitat. De geschiedenis, de strijd voor het behoud en de toekomst van dit uniek stukje België werd nu, te boek gesteld door de KMDA en Marcel Verbruggen, de intussen 93-jarige ex-conservator van het beschermde natuurgebied. Hij gaf intussen de fakkel door aan huidig conservator Bert Veris maar zijn hart ligt nog altijd in De Zegge.

Ooit was De Zegge in Geel een deel van het Geels Gebroekt, een 600 hectare groot laagveengebied met moerassen en kuilen langs de Kleine Nete. In 1952 kocht de KMDA een deel van het gebied aan. Door de kanalisatie van de kleine Nete en ruilverkavelingen in de Kempen werd de hele waterhuishouding van het gebied verstoord en ging een groot deel van de prachtige natuur verloren. De Zegge bleef echter gespaard, na een intense strijd voor het behoud. Voor Marcel was het zijn levenswerk. “Ik wil niet enkel de historie van het natuurgebied vertellen. Ik wilde dat de herinnering aan de oorspronkelijke bewoners rond De Zegge niet verloren zou gaan”, aldus Marcel in een video interview. “Het waren veelal stropers die in een door God vergeten paradijs in vrijheid leefden. Ze zagen mij als conservator zeker in het begin niet graag komen, maar met de jaren is de vriendschap gegroeid en het respect en het geloof in het belang van behoud van bijvoorbeeld de vogelsoorten gekomen”.

In het boek van 350 pagina’s staan schitterende foto’s van Marcels schoonzoon Luc Van Elsacker en ook dochter Annemie hielp bij de publicatie. De beelden tonen de enorm rijke fauna en flora, maar ook van de menselijke activiteiten in het gebied: het droogleggen van broekgronden voor landbouwgrond en de bezigheden van stropers, vissers, natuurliefhebbers en jagers. De verhalen over de bewoners van het gebied die met lichtbakken konijnen gingen stropen of muskusrat opdienden als waterkonijn, zijn boeiend om te lezen.

De uitgave ‘De vallei van de kleine Nete met De Zegge en de tijd van toen’ is voorlopig enkel te koop in de shop van de Zoo.