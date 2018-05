Cis Sterckx komt op voor De Brugpartij 19 mei 2018

Met Cis Sterckx stelt De Brugpartij, de kartellijst van Groen, sp.a en Beweging.net, haar tweede kandidaat voor die met een onafhankelijk profiel op de lijst voor oktober 2018 zal staan, na lijsttrekker Dirk Kennis. Sterckx werkt al bijna 20 jaar bij het stadsbestuur. Bij de dienst Onderwijs is hij de ICT-verantwoordelijke voor de stedelijke scholen. Daarnaast was hij een van de mede-oprichters van de Centrumharmonie, waar hij nog altijd klarinet en altklarinet speelt. Hij was ook drie jaar voorzitter van de Geelse Cultuurraad. Andere kandidaten zijn Noël Devos (sp.a), Tinne Van Gelder (Groen) en Maarten Verheyden. (WDH)