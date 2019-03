Christoph(34) is enige Kempenaar in halve finale van Top Model International 2020 Kristof Baelus

18 maart 2019

14u16 0 Geel Christoph Cautaerts (34) doet op 27 april een gooi naar een van de felbegeerde plaatsen in de modelwedstrijd ‘Top Model International 2020' in Parijs. Het publiek kan hem tijdens de halve finale in San Marco Village in Antwerpen rechtstreeks naar de finale stemmen.

Christoph werkt als HR-beheerder bij uitzendkantoor Secretary Plus en hij doet mee aan één van de meest prestigieuze modelwedstrijden ter wereld, Top Model International. De deelnemers worden geselecteerd uit enkele duizenden inschrijvingen tijdens een casting.

“Het doel van de wedstrijd is om de deelnemers klaar te stomen voor een carrière in de mode, reclame of fotografie en hen te introduceren bij modellenagentschappen”, zegt Christoph. “Als je geselecteerd bent moet je deelnemen aan tal van repetities met coaches en choreografen. Dan leer je dan defileren op een catwalk, allemaal ter voorbereiding van de halve finale.”

Strakke planning

Ondanks zijn drukke agenda in aanloop naar de halve finale werkt Christoph voltijds bij een uitzendkantoor. Met een strakke planning weet hij beide perfect te combineren. “Ik probeer nog steeds tijd te maken voor vrienden en familie. Ik krijg momenteel wel veel meer aanvragen voor fotoshoots.”

Christoph is de enige Kempenaar in de halve finale die een gooi mag doen naar een van de felbegeerde finaleplaatsen. “Na de casting zijn er 500 personen geselecteerd, vijftien daarvan gaan naar de finale in Parijs. Ik ben de enige persoon uit de Kempen die de selectie heeft doorstaan”, zegt Christoph.

Gezonder gaan leven

“Door te weinig ontspanning, stress en slechte voeding voelde ik me lange tijd slecht in mijn vel. Een jaar geleden heb ik mijn leven over een andere boeg gegooid. Ik ben gezonder gaan leven met gezondere voeding maar ook meer beweging. Als je van binnen mooi bent, straal je dat ook aan de buitenkant uit.”

Met zijn deelname wil hij bewijzen dat modellen niet enkel rondjes moeten lopen op een catwalk en snel geld willen verdienen op kort tijd, maar dat ze ook een sterke persoonlijkheid hebben. “Het is ook nodig om ons mannetje te kunnen staan, het is een harde en competitieve wereld.”

Realist

Of Christoph zichzelf al in de finale ziet schitteren? “Het is mijn eerste ervaring met zo’n wedstrijd, laat ons zeggen dat ik een realist ben in plaats van een optimist’, lacht hij. “ Ik ben wel competitief ingesteld, dus ik zal me 100 procent inzetten voor die finaleplaats.”

