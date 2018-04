Cheerfactory blijft groeien 10 april 2018

Cheerleaderschool Cheerfactory bestaat anderhalf jaar maar is nog lang niet gestopt met groeien. Vanaf september krijgt de school er immers een nieuw team bij: de Blue Wings, voor kinderen van 6 tot 8 jaar. In totaal telt de school dan 5 teams, terwijl men in september 2016 nog maar met 2 teams begon. Ook nieuw is de opsplitsing tussen een recreatief team en een showteam bij de Blue Angels (9 tot en met 12 jaar) en Blue Shadows (13 tot en met 15 jaar). "Het tempo en het niveau van het recreatief team zal lager liggen dan het showteam, dat zich zal bezighouden met de voorbereiding van het Belgisch kampioenschap", vertelt zaakvoerster Vroni Van Roy.





Geïnteresseerde cheerleaders kunnen op woensdag 9 mei, van 17.45 tot 20.30 uur, in Sporthal De Doelen in Geel terecht voor een gratis proefles. Dezelfde dag kan je je nog inschrijven.





(WDH)